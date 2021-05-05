الاتحاد المصراتي يُمطر شباك رفيق برباعية نظيفة

مصراتة 05 مايو 2021 (وال)- أمطر فريق الاتحاد المصراتي شباك ضيفه رفيق برباعية نظيفة، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ذهاب لفرق المجموعة الثانية، في المباراة التي جمعت الفريقان أمس الثلاثاء على أرضية ملعب مصراتة.

المباراة التي توسطها الحكم الدولي ( عبد الباسط شهوب ) انتهى شوطها الأولى من دون أهداف، وعلى الرغم من سلبية النصف الأول، إلا أن الفريقان بحثا كثيراً عن ترجمة الفرص إلى أهداف، خاصة الاتحاد المصراتي الذي هدد مرمى الحارس ( أحمد الزناد ) في أكثر من مناسبة، لينتهي بعد ذلك الشوط الأول من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المواجهة تغيرت الأمور تماماً، حيث ظهر الاتحاد بمظهر مختلف عن سابقة، وذلك على المستويين الفني و التهديفي، ومع مطلع الدقيقة (52) تمكن اللاعب المحترف بفريق الاتحاد المصراتي الكاميروني ( كريست مبوندي ) من توقيع أول أهداف اللقاء،وذلك بضربة رأسية ماكرة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس ( أحمد الزناد )، مستفيداً من الكرة العرضية التي لعبها ( أيمن عمير ).

واصل الاتحاد المصراتي هجومه، وعند الدقيقة (55) أحتسب حكم اللقاء الدولي(عبد الباسط شهوب ) ركلة جزاء للاتحاد المصراتي، بعد أن لمسة الكرة يدي المدافع ( محمد القنطري )، تقدم لها الكاميروني ( كريست مبوندي )، ومضيفاً بذلك الهدف الثاني لفريقه.

وظهر لاعب الاتحاد المصراتي مجدداً ( أيمن عمير ) بفاصل مهاري، ليتمكن المهاجم ( أحمد القديري ) من إمضاء الهدف الثالث، وذلك عند الدقيقة (85)، وشهدت الدقيقة (87) مداً هجومياً للاتحاد المصراتي،حيث أسفرت عن هدف رابع ، جاء من توقيع المهاجم ( أحمد القديري ).

وبهذا الفوز رفع فريق الاتحاد المصراتي رصيده من النقاط إلى (16) نقطة، مسجلاً فوزه الخامس في البطولة الليبية، في حين تجمد رصيد فريق رفيق عند النقاط (7). (وال- مصراتة) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال