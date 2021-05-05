بهدف ” قطيفة ” خليج سرت يتفوق على نجوم أجدابيا

بنغازي 05 مايو 2021 (وال)- استطاع فريق خليج سرت من التفوق على نجوم أجدابيا بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الأسبوع التاسع من ذهاب فرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذا وتوسط هذه المقابلة التي جرت – أمس الثلاثاء – الحكم ( محمد القبضي )، حيث ظهر واضحاً وجلياً الحذر الشديد على مستوى اللعب ، مع تقدم طفيف للاعبي الفريقان إلى المناطق الأمامية، وذلك من أجل افتتاح التسجيل ، وتفادي سلسلة النتائج الإيجابية التي لحقت بهما.

ففي الدقيقة (42) أحتسب حكم اللقاء (محمد القبضي ) ركلة جزاء للفريق الخلجاوي، بعد أن لمسة الكرة يد المدافع ( حسن رجب ) تقدم لها اللاعب التونسي ( حسام قطيفة ) معلناً عن الهدف الوحيد بالمباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق خليج سرت رصيده من النقاط إلى (9) نقاط، محتلا بذلك المرتبة السادسة على لائحة المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد فريق نجوم أجدابيا عند النقطة (5) واقعاً بها في الترتيب العاشر. (وال- بنغازي) س أ / ر ت

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