خاص | تقرير | نجوم كركورة ينتزع الفوز من المقرون ببطولة عمر المختار التنشيطية

سلوق 05 مايو 2021 (وال)- انتزع نجوم كركورة الصدارة من جاره نجوم المقرون في لقاء جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة عمر المختار التنشيطية الودية المقامة في بلدية سلوق وفي استضافة نادي الحرية.

هذا وانطلقت صافرة الحكم “حسين العبيدي” معلنة عن بدء مجريات اللقاء والسجال الودي بين الجارين نجوم كركورة والذي يقوده المدرب ” ميلود الفسي” والمقرون الذي يقوده ” صلاح التاورغي” في منافسة على نيل الترتيب الثاني في الصدارة.

حيث يبحث نجوم كركورة على النقطة السادسة بعد فوزه في مباراتين وخسارته في واحدة ويبحث المقرون عن النقطة الثالثة كذلك بعد تأجيل خسارته في لقاء وتأجيل آخر، وجاءت أحداث الشوط الأول كالتالي حيث برزت ملامح اللعب بقوة لكلا الفريقين عدا ان نجوم المقرون كانوا أكثر جدية للوصول إلى مرمى نجوم كركورة في النصف الأول من زمن الشوط الأول حتى تمكن مهاجم المقرون اللاعب ” فرج عادل” من هز شباك الجحاوي بعد تمريرة عرضية ترجمها إلى هدف، وبعد تسجيل الهدف الأول في شباكه بادر نجوم كركورة في البحث عن تعديل النتيجة وكثف هجماته

على مرمى الرعيدي الذي حول عدد من الكرات الخطيرة لحماية مرماه، حتى جاءت إحدى الهجمات والتي استغلها مهاجم نجوم كركورة معتز فتحي لتعتلي بعد ذلك أهازيج الجماهير وتشتعل المنافسة وتبلغ أشدها وتوالت هجمات الفريقين متناصفة محاولة لكسب الشوط الأول وتحقيق الدافع المعنوي حتى جاءت صافرة العبيدي معلنة عن نهاية الشوط الأول بالتعادل الايجابي.

ومع انطلاق الشوط الثاني تغيرت ملامح اللعب كليا مع تغيير خطة اللعب داخل أرضية الملعب حيث بدأ الفريقين في الاندفاع بقوة لتسجيل هدف الفوز، وكسب النقاط حتى جاء الربع الأول من الشوط الثاني بمفاجأة لم تسر مدرب نجوم المقرون التاورغي حيث لامست الكرة يد احد مدافعيه داخل منطقة الجزاء ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لنجوم كركورة قام بتنفيذها اللعب” حسن يونس زوبي” لتسكن شباك الرعيدي وتنقلب موازين المباراة لصالح فريقه واسمترت المباراة في تفاوت للفرص بين الفريقين واستماتة الدفاع لحماية المرمى ليطلق حكم اللقاء صفارته معلنا عن نهاية اللقاء لصالح نجوم كركورة.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية عبر مدرب فريق نجوم كركورة ” ميلود الفسي ” عن سعادته بفوز فريقه ونيل النقاط الست في البطولة مؤكدا أن هذه البطولة التنشيطية فرصة للأندية لتحقيق التآلف والترابط وكذلك لتنشيط اللاعبين طيلة الشهر الكريم

ومن جهته قال رئيس نادي نجوم كركورة السيد صلاح علي المشيطي إن هذه البطولة الودية الأولى التي يشارك فيها فريقه وان النتائج المتحققة بها مؤشرا على أن الفريق مؤهل لخوض بطولات أخرى .

وأثنى مدرب فريق نجوم المقرون ” صلاح التاورغي” على اللجنة التحضيرية لدوري عمر المختار التنشيطي وإدارة نادي الحرية وأهالي بلدية سلوق على إتاحة هذه الفرصة لتنشيط لاعبي الفريق في شهر رمضان الكريم. (وال-سلوق) ع م/ ر ت

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