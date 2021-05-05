“اليويفا” يُقرر زيادة عدد لاعبي منتخبات يورو 2020

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح لكل منتخب مشارك في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، والمقررة في يونيو المقبل، ضم 26 لاعباً بدلاً من 23.

وذكر “اليويفا” في بيان رسمي، أنه من أجل التخفيف من مخاوف المنتخبات فيما يتعلق بنقص اللاعبين اللاعبين في المباريات جراء إمكانية الإصابة بفيروس كورونا والدخول إلى الحجر الصحي، سيسمح للمنتخبات بزيادة ثلاثة لاعبين إضافيين لكن سيتواجد في ورقة المباراة مع كل منتخب 23 لاعباً.

وكان العديد من مدربي المنتخبات الوطنية الأوروبية قد طالبوا برفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة خلال بطولة اليورو، وذلك لمنحهم المزيد من الخيارات الممكنة في حال تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا في الحادي عشر من يونيو، وتتواصل حتى الحادي عشر من يوليو المقبلين في إحدى عشرة مدينة مختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية