الدوري الليبي الممتاز … بسداسية الأخضر يتفوق على الأنوار

بنينا 6 مايو 2021 (وال) نجح فريق الأخضر في تعويض خسارته، التي تلقاها الأسبوع الماضي أمام الهلال، بتفوق كبير على فريق الأنوار بسداسية نظيفة ، وذلك في إطار الجولة التاسع لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا.

هذه المباراة التي أقيمت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم ( محمد المجبري ) ظهر فيها الأخضر منذ البداية مهاجماً، شكل العديد من الهجمات، باحثاً عن تدارك الأمور والاقتراب من فرق المقدمة، بل رغبته كانت هي زيارة شباك الحارس ( محمد جابر عجمي )، فيما حاول الأنوار الحد من خطورة الأخضر ومنعة من الاقتراب من مرماه.

مهرجان الأهداف

ومع مرور الدقيقة (21) أحتسب حكم اللقاء ( محمد المجبري ) ركلة جزاء لفريق الأخضر، بعدما لمسة الكرة يد أحد مدافعي الأنوار ، تقدم لها المخضرم ( عبد الرحمن العمامي ) واضعاً كرته داخل الشباك ، معلناً بذلك عن ولادة أول أهداف السداسية.

وعند الدقيقة (33) ومن هجمة منسقة للأخضر، وصلت في الرواق الأيمن للاعب ( عبد الرحمن العمامي )، والذي بدوره لعب كرة عرضية متقنة ، خرج لها من القائم الثاني اللاعب ( علي عبد النبي الفيتوري ) مسجلاً ثاني أهداف الأخضر، وبه ينتهي الشوط الأول.

في النصف الثاني من المقابلة، وبالتحديد عند الدقيقة (58) استطاع المهاجم البديل ( محمد نملة ) زيادة الغلة إلى ثلاثة أهداف،بعد تمريرة عرضية من المهاجم الآخر البديل ( محمد جاد الله )،وكلاهما في أول لمسة بعد دخلهما أرض الملعب.

ومع مطلع الدقيقة (61) عاد المهاجم ( محمد نملة ) مجدداً، ليتمكن من زيارة شباك الحارس ( محمد جابر عجمي ) بهدف رابع لفريقه، والثاني له شخصياً، وحملت الدقيقة (70) هدف خامس للأخضر، وذلك بواسطة رأسية ماكرة للمهاجم ( محمد جاد الله ) استقرت على يمين الحارس.

وزاد البديل ( محمد عبد السلام الشبة ) في الدقيقة (78) من متاعب الأنوار مسجلاً بذلك سادس أهداف اللقاء بعد أن مررت له كرة بينية من منتصف الملعب، مختتماً بها مهرجان الأهداف.

وبهذا الفوز رفع الأخضر رصيده من النقاط إلى (21) نقطة، بينما تجمد فريق الأنوار عند النقطة (5)، بعد أن تلقى الخسارة الخامسة له في الدوري الممتاز.

إنذارات و ركنيات

هذا وقد تحصل فريق الأخضر على عدد (5) ركنيات، فيما تحصل فريق الأنوار على عدد (4) ركنيات ، وذلك طيلة الـ90 دقيقة ، فيما أشهر حكم اللقاء الكرت الأصفر في ثلاث مناسبات ، حيث تحصل من جانب الأخضر ( سند الشوشان ) في الدقيقة (66) ، و ( أحمد بالحسن محمد ) في الدقيقة (68) ، فيما نال حارس الأنوار على كرت أصفر ( محمد جابر عجمي ) وذلك في الدقيقة (25).(وال ـ بنينا ) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال