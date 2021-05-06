لأهلي بنغازي يعزز صفوفه بصفقة مدوية 

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أعلن نادي الأهلي بنغازي صباح اليوم الخميس ضم هداف الدوري النيجيري ندفير يكي افيونغ إلى صفوف فريق كرة القدم.

وأكد الأهلي بنغازي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن عقد اللاعب سيمتد لثلاث سنوات مؤكدًا أنه سيشارك بشكل رسمي خلال مرحلة الإياب في الدوري الليبي.

وكان الأهلي بنغازي قد أعلن خلال مطلع هذا الأسبوع ضم لاعب الوسط المالي ساديو كانوتي قادما من الملعب المالي.

وحصد الأهلي بنغازي حتى الآن 4 انتصارات في الدوري الليبي وسيواجه منافسه التقليدي النصر يوم غد الجمعة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث.