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تحديد الموعد الجديد لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموعد الجديد لقمة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول والتي تم تأجيلها قبل أيام ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من البريمرليغ .

وحددت الرابطة يوم الثالث عشر من الشهر الجاري موعداً لإقامة المباراة المؤجلة وذلك عقب احتجاج قرابة مائتي مشجع لمانشستر يونايتد وأقتحامهم ملعب أولد ترافورد الأحد الماضي قبل انطلاق المباراة المنتظرة وذلك بعد طلبهم برحيل ملاك النادي الحاليين الأمريكيين عائلة غلايزر على خلفية الموافقة على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي قبل الانسحاب وتراجع مستوى النادي في السنوات الأخيرة .

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب البريمرليغ بسبع وستين نقطة بفارق ثلاث عشرة نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة فيما يملك ليفربول أربعة وخمسين نقطة في المركز السابع .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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