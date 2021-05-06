للمرة الثانية في تاريخه .. تشيلسي يطرق باب نهائي الأبطال

تمكن تشيلسي من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى ضيفه ريال مدريد بفوزه عليه بهدفين دون مقابل في إياب نصف النهائي الذي أحتضنه ملعب ستامفورد برديج في لندن .

وجاء هدف البلوز الأول عن طريق مهاجمه الألماني تيمو فيرنر مستغلاً كرة مرتدة من العارضة بعد فرصة كاي هافيرتز، وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق أضاف صانع الألعاب ماسون مونت الهدف الثاني للبلوز ليقود فريقه للتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حسم المواجهتين بمجموع ثلاثة أهداف مقابل هدف ، كما أن المدرب توماس توخيل أصبح أول مدرب في تاريخ البطولة يصل للنهائي مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين،

وسيلتقي تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

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