اخبار الرياضة

للمرة الثانية في تاريخه .. تشيلسي يطرق باب نهائي الأبطال

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن تشيلسي من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى ضيفه ريال مدريد بفوزه عليه بهدفين دون مقابل في إياب نصف النهائي الذي أحتضنه ملعب ستامفورد برديج في لندن .

وجاء هدف البلوز الأول عن طريق مهاجمه الألماني تيمو فيرنر مستغلاً كرة مرتدة من العارضة بعد فرصة كاي هافيرتز، وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق أضاف صانع الألعاب ماسون مونت الهدف الثاني للبلوز ليقود فريقه للتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حسم المواجهتين بمجموع ثلاثة أهداف مقابل هدف ، كما أن المدرب توماس توخيل أصبح أول مدرب في تاريخ البطولة يصل للنهائي مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين،

وسيلتقي تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك