نادال يستهل مشواره بتأهل سهل في مدريد المفتوحة

استهل المصنف الثالث عالمياً الإسباني رافائيل نادال مشواره في بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة بالفوز على مواطنه الشاب لوكاس ألكاراث بمجموعتين دون مقابل .

المتادور لم يجد أي صعوبة تذكرة في حسم المواجهة حيث تمكن من الفوز بالمجموعة الأولى بستة مقابل واحد وفي المجموعة الثانية بستة مقابل إثنين في مواجهة إستغرقت من المصنف الثالث لساعة وثمانية عشر دقيقة .

ويطمح نادال التتويج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه حيث سيلتقي الأسترالي أليكسي بوبيرين الذي عبر للدورالثاني بفوزه على الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين دون رد .

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