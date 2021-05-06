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الأخضر يكتسح الأنوار

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح الأخضر فريق الأنوار بستة أهداف دون مقابل لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بملعب شهداء بنينا.

وجاءت أهداف الأخضر في الشوط الأول عن طريق العمامي والشتيوي وأضاف محمد موسى في الشوط الثاني الهدفين الثالث والرابع بينما تكفل محمد جادالله بتسجيل الهدفين الخامس والسادس.

ورفع الأخضر بهذا الفوز رصيده للنقطة الحادية والعشرين في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الأنوار عند النقطة الخامسة.

وفقد الأخضر مباراته في الجولة الثالثة أمام الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل وتنقصه مباراة مؤجلة أمام الأهلي بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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