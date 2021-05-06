الأخضر يكتسح الأنوار

اكتسح الأخضر فريق الأنوار بستة أهداف دون مقابل لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بملعب شهداء بنينا.

وجاءت أهداف الأخضر في الشوط الأول عن طريق العمامي والشتيوي وأضاف محمد موسى في الشوط الثاني الهدفين الثالث والرابع بينما تكفل محمد جادالله بتسجيل الهدفين الخامس والسادس.

ورفع الأخضر بهذا الفوز رصيده للنقطة الحادية والعشرين في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الأنوار عند النقطة الخامسة.

وفقد الأخضر مباراته في الجولة الثالثة أمام الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل وتنقصه مباراة مؤجلة أمام الأهلي بنغازي.

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