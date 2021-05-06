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السويحلي يتجاوز أبوسليم

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق السويحلي نتيجة الفوز على حساب أبوسليم بملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

أهداف السويحلي جاءت عن طريق الثنائي إبراهيم العجيل في الدقيقة التاسعة عشر ومحمد الطناشي في الدقيقة الثامنة والثلاثين من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز رفع السويحلي رصيده للنقطة الثانية عشر في المركز الخامس بينما تجمد رصيد أبوسليم عند النقطة الثامنة في المركز التاسع.

وأبرم السويحلي مجموعة من التعاقدات في الفترة الأخيرة لتدعيم صفوفه خلال الاستحقاقات القادمة للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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