آرسنال يسعى للتعويض أمام فياريال في اليوروباليغ

يستضيف آرسنال ضيفه فياريال على ملعب الإمارات في إياب نصف نهائي المسابقة في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الإنجليزي التعويض بعد خسارة مباراة الذهاب.

ويخوض الغانارز المباراة باحثاً عن تعديل مساره بعد الخسارة ذهاباً في إسبانيا بهدفين مقابل هدف حيث يكفيه الانتصار بهدف دون مقابل للوصول إلى المباراة النهائية.

على الجانب الآخر سيدخل فياريال للمباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ذهاباً بقيادة مدربه أوناي إيمري الذي يعرف ملعب الإمارات جيداً كونه قاد آرسنال للوصول إلى نهائي اليوروباليغ ليغ عام 2019 والذي خسره أمام تشيلسي في العاصمة الأذرية باكو.

ويسعى آرسنال للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي والذي سيمكنه من التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل دون النظر إلى مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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