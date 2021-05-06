المرج | اختتام دوري المربي الفاضل الراحل محمد خليفة العبيدي لخماسيات كرة القدم

المرج 06 مايو 2021 (وال)- اختتمت ببلدية المرج منافسات دوري المربي الفاضل المعلم الراحل محمد خليفة العبيدي لخماسيات كرة القدم، بإقامة حفل لتكريم الفرق الفائزة بالدورة الأولى الخاصة باللاعبين كبار السن “المخضرمين” من لاعبي نادي المروج والسلفيوم.

هذا وقد أقيمت منافسات البطولة على أرضية ملعب صالة المرحوم على الطرابلسي أحد أشهر ملاعب الصالات بمدينة المرج، حيث تحصل فريق المخضرمين “أ” على لقب البطولة بعد تغلبه على فريق المخضرمين بفارق أربع أهداف، وقد أدار المباراة النهائية الرياضي دومة.

وقال الفنان جمال الخراز مشرف الدوري – لوكالة الأنباء الليبية – إن هذا الدوري سيقام كل عام احتفاء بالمرحوم المعلم الفاضل محمد خليفة العبيدي، مشيدًا في الوقت ذاته بكافة الرياضيين المخضرمين وشركة النمارق للخدمات الإعلامية الراعية للبطولة، في إنجاح البطولة. (وال- المرج) ر ع/ ر ت

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