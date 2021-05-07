التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المدينة والمحلة

تعادل فريقا المدينة والمحلة إيجابيًا بهدف لمثله، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بملعب طرابلس الدولي.

المحلة؛ افتتح باب التسجيل بواسطة الهادي عمارة في الدقيقة الـ 13، بينما عدّل المعتصم بوشناف النتيجة لصالح الحواتة في الدقيقة الـ 17.

ورفع المدينة رصيده، بهذا التعادل، للنقطة الـ 13 في المركز الخامس، بينما رفع المحلة رصيده للنقطة السابعة في المركز العاشر، خلال جولات الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المدينة لتقديم عروض قوية والمنافسة على بطاقة التأهل للدور الرباعي، ومن جانبه؛ يواصل فريق المحلة تقديم نتائج ايجابية.

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