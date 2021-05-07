تحبس الأنفاس.. قمة مرتقبة بين الأهلي بنغازي والنصر

في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز؛ تتجه أنظار متابعي الكرة الليبية إلى ملعب بنينا، الذي يستضيف قمةً مرتقبةً تجمع فريقيْ النصر والأهلي بنغازي.

المواجهة، التي ينتظرها مشجعو الفريقيْن؛ ستحبس الأنفاس طيلة دقائقها التسعين، فالنصر يسعى لتثبيت أقدامه في الصدارة، بينما يسعى الأهلي بنغازي لتأكيد قوته وتحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط في مبارياته المؤجلة.

الغيابات في تشكيل الفريقيْن؛ ليست بالكثيرة، رغم التكتم الكبير من قبل مدربي الفريقيْن عن العناصر التي من المرجح أن تبدأ هذا اللقاء، بشكل أساسي.

الجانب التنظيمي لهذه المواجهة المرتقبة؛ بدأ قبل أيام، حيث تعمل الجهات الأمنية في مدينة بنغازي على سير هذا اللقاء بصورة جيدة، وكذلك إدارتا النادييْن ولجنة المسابقات باتحاد الكرة.

في مواجهة من ثلاث نقاط في نهاية المطاف؛ ستعطي الفائز جرعةً معنويةً كبيرةً للمضي قدمًا في مشوار الدوري، بصورة صحيحة.

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