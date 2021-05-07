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مانشستر يونايتد يحجز مكانه في نهائي اليوروباليغ

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حجز مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام مضيفه روما بثلاثة أهداف مقابل هدفيْن في إياب نصف النهائي، والذي احتضنه ملعب الأولمبيكو .

وتقدم “الشياطين الحمر” في النتيجة منذ الدقيقة الـ 39 عبر مهاجمه إيديسون كافاني، وعدّل المهاجم إيدين دجيكو النتيجة لروما في الدقيقة الـ 57، وأضاف بريان كريستانتي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 60، لكن كافاني عاد لتسجيل الثنائية ومعدلاً الكفة بحلول الدقيقة الـ 68، قبل أن يسجل نيكولا زاليفسكي هدف الفوز لروما، قبل النهاية بسبع دقائق؛ ليحسم الفريق الإنجليزي المواجهتين بالفوز بثمانية أهداف مقابل أربعة.

وضمن مانشستر يونايتد التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في مسابقة أوروبية منذ 2017، حينما تُوّج بلقب المسابقة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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