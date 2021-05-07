اخبار الرياضة

لأول مرة في تاريخه.. فياريال يبلغ نهائي اليوروباليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن فياريال التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله أمام مضيفه أرسنال، دون أهداف، مستغلا انتصاره ذهابًا بهدفيْن مقابل هدف في إسبانيا.

ولاحت العديد من الفرص للفريق اللندني الذي اقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة طيلة شوطي المباراة، فيما عرف فياريال كيفية تسيير المباراة بالشكل المطلوب، وإيصالها لنتيجة التعادل دون أهداف، والتي مكنته من بلوغ النهائي رفقة مدربه أوناي إيمري الذي أقصى فريقه السابق آرسنال بعد إقالته منتصف الموسم الماضي.

ويلتقي فريق “الغواصات الصفراء” منافسه مانشستر يونايتد في المباراة النهائية، والتي سيحتضنها ملعب جدانسك في بولندا في 26 مايو الجاري .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك