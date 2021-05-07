لأول مرة في تاريخه.. فياريال يبلغ نهائي اليوروباليغ

ضمن فياريال التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله أمام مضيفه أرسنال، دون أهداف، مستغلا انتصاره ذهابًا بهدفيْن مقابل هدف في إسبانيا.

ولاحت العديد من الفرص للفريق اللندني الذي اقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة طيلة شوطي المباراة، فيما عرف فياريال كيفية تسيير المباراة بالشكل المطلوب، وإيصالها لنتيجة التعادل دون أهداف، والتي مكنته من بلوغ النهائي رفقة مدربه أوناي إيمري الذي أقصى فريقه السابق آرسنال بعد إقالته منتصف الموسم الماضي.

ويلتقي فريق “الغواصات الصفراء” منافسه مانشستر يونايتد في المباراة النهائية، والتي سيحتضنها ملعب جدانسك في بولندا في 26 مايو الجاري .

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