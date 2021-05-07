ليستر سيتي يطمح لضمان التأهّل لـ”أبطال أوروبا”

يحتضن ملعب كينغ باور، مواجهة ليستر سيتي وضيفه نيوكاسل يونايتد، في افتتاح الجولة الـ 35 من البريمرليغ، في مواجهة يسعى خلالها ليستر سيتي للاقتراب من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ليستر سيتي في المباراة إلى تحقيق الانتصار وحسم الصراع الكبير بين العديد من الأندية على إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار؛ لضمان المشاركة الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يدخل الفريق المواجهة وهو يحتلّ المركز الثالث في ترتيب البريمرليغ، متأخرًا عن مانشستر يونايتد الثاني بأربع نقاط ومتقدمًا بثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع، فيما يحتلّ نيوكاسل المرتبة الـ 17 بـ 36 نقطة بالتساوي مع بيرنلي.

ويعتمد ليستر سيتي على نجمه الأول، جيمي فاردي، الذي سجل 13 هدفًا في الموسم إضافة إلى النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، الذي سجل عشرة أهداف في الجولات الأخيرة من الدوري.

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