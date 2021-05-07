وزيرا الرياضة والتعليم العالي يفتتحان ملعب لكرة القدم بنادي الشروق بكامل مرافقه في الزنتان

الزنتان 08 مايو 2021 (وال) – افتتح وزيرا الرياضة السيد عبد الشفيع الجويفي، والتعليم العالي الدكتور عمران القيب بحكومة الوحدة الوطنية، ملعب (mini foot، لنادي الشروق بكامل مرافقه بمدينة الزنتان.

كما أجرى الوزيران زيارة ميدانية أمس الخميس لعدد من المرافق الرياضية بالبلدية، حيث شملت الجولة الوقوف على أوضاع البنية التحتية والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الأندية، كما تم التباحث حول متطلبات المدينة لتطوير قطاع الرياضة مع عميد بلدية الزنتان السيد مصطفى الباروني.

وأكد السيد الوزير خلال جولته على وقوف وزارة الرياضة مع كل الأندية الرياضية بالمناطق لإحياء ملاعبها، وذالك في إطار خطة الوزارة لتطوير القطاع.

وفي ختام زيارته للبلدية قام السيد عبد الشفيغ الجويفي، بوضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية الشروق الرياضية ببلدية الزنتان .(وال- الزنتان) س خ

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