التعادل الإيجابي يسود لقاء المدينة والمحلة

طرابلس 08 مايو 2021 (وال)- ساد التعادل الإيجابي لقاء المدينة والمحلة بنتيجة هدف في كل شبكة، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع التاسع لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

هذه المقابلة التي جرت مساء الخميس توسطها الحكم حسين العجمي، كان فيها فريق المحلة هو المبادر بالتسجيل، ومع مطلع الدقيقة (13) ومن كرة ملعوبة من منتصف الملعب للمهاجم ( الهادي عماره ) نجح الأخير في ترجمة الهجمة إلى هدف، واضعا الكرة فوق حارس المرمى معلنا عن هدف السبق.

المدينة لم يتأخر في تعديل النتيجة، حيث أحتسب له حكم اللقاء حسين العجمي ركلة جزاء، بعدما لمسة الكرة يد أحد مدافعيه، وذلك في الدقيقة ( 16)، ليتقدم المهاجم المعتصم بالله بوشناف، معدلا النتيجة وواضعا كرته في شباك أحمد عياد.

هذا وقد أشهر حكم اللقاء حسين العجمي الكرت الأحمر في مناسبة واحدة، حيث ناله لاعب المدينة سالم علبو، وذلك في الدقيقة (81)، وبهذا التعادل رفع المحلة رصيده من النقاط إلى(11)، بينما سجل المدينة التعادل الرابع ويصل للنقطة(13). (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

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