رسميا : وصول البطاقة الدولية للاعب النصر سالم روما من أجل المشاركة مع فريقه

بنغازي 08 مايو 2021 (وال)- خاطب الاتحاد الكويتي لكرة القدم نظيره الليبي بشأن وصول شهادة “الفيفا” للنقل الدولي الخاص بلاعب الدولي الليبي سالم روما يفيد فيه قيام اللاعب بالوفاء بالالتزاماته حيال ناديه السابق وأنه بإمكان اللعب مع ناديه السابق النصر.

هذا وتضمنت الكتاب: “شهادة FIFA للنقل الدولي TMS REFERENCE: 378770″ صادرة عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم لصالح الاتحاد الليبي لكرة القدم، فإننا نشهد بموجب ذلك، وفقًا لأحكام لوائح FIFA بشأن حالة اللعب والنقل، اللاعب: سالم فتحي خليفة باليد المولود: 31.10.1991 سابقًا عضو في منظمة العفو الدولية لنصر الذي قام بالوفاء بالتزاماته تجاه كل من ناديه / ناديها السابق وجمعيتنا، وبالتالي فإن أي نشاط خالي من المهمات، و تاريخ إلغاء التسجيل: 29.04.2021 تاريخ تسليم مركز التجارة الدولية: 29.04.2021 مصرح به من قبل وليد نايف ، أي اتفاقيات خاصة تم إبرامها وفقًا لأحكام لوائح FIFA بشأن حالة اللاعبين ونقلهم إلى اللاعبين شهادة، ويتم إصدار هذه الشهادة مجانًا دون أي شروط أو حدود زمنية، ويجب أن تكون أي أحكام على خلاف ذلك باطلة وباطلة”. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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