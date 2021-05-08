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الأخضر يعزز صفوفه بالمحترف الكونغولي جونيور ماكسيم

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي الأخضر عن تعاقده مع اللاعب الكونغولي جونيور ماكسيم لتدعيم صفوفه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

جونيور كانت له تجربة ناجحة سابقة رفقة نادي الأهلي طرابلس وتألق معه بشكل لافت قبل أن يخوض تجربة في الملاعب التونسية رفقة نادي اتحاد تطاوين التونسي.

ويقدم الأخضر عروضا قوية في الدوري الممتاز حيث حقق الفريق الفوز في جميع مبارياته ولم يتعثر إلا في مباراة وحيدة كانت أمام الهلال عندما خسر بثلاثة أهداف دون مقابل في ملعب البيضاء ويسعى جاهدا لحجز إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور الرباعي من الممتاز.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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