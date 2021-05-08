الأخضر يعزز صفوفه بالمحترف الكونغولي جونيور ماكسيم

أعلن نادي الأخضر عن تعاقده مع اللاعب الكونغولي جونيور ماكسيم لتدعيم صفوفه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

جونيور كانت له تجربة ناجحة سابقة رفقة نادي الأهلي طرابلس وتألق معه بشكل لافت قبل أن يخوض تجربة في الملاعب التونسية رفقة نادي اتحاد تطاوين التونسي.

ويقدم الأخضر عروضا قوية في الدوري الممتاز حيث حقق الفريق الفوز في جميع مبارياته ولم يتعثر إلا في مباراة وحيدة كانت أمام الهلال عندما خسر بثلاثة أهداف دون مقابل في ملعب البيضاء ويسعى جاهدا لحجز إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور الرباعي من الممتاز.

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