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في الديربي.. الأهلي بنغازي يهزم النصر بثلاثية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز نجح الأهلي بنغازي في تجاوز جاره النصر في الديربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب شهداء بنينا الذي كان شاهدا على تألق لاعبي فريق المشوار الطويل.

الشوط الأول شهد هدفا وحيدا استطاع المدافع الشاب علي يوسف تسجيله لصالح الأهلي في الدقيقة الثانية والأربعين.

في الحصة الثانية نجح الأهلي في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني الذي سجله اللاعب البديل المعتصم التائب.

تألق الأهلي في هذه المواجهة استمر والهدف الثالث وقع عليه المدافع حامد الثلبة من علامة الجزاء ليضع فريقه في طريق نحو تحقيق الانتصار.

وفي الوقت الإضافي قلص النصر الفارق عن طريق مهاجمه عامر التاورغي لكن ذلك لم يغير من نهاية اللقاء لصالح الأهلي بثلاثية مقابل هدف رفعت من رصيده للنقطة الخامسة عشر بالعلامة الكاملة من خلال المباراة الخمس التي خاضها في انتظار بقية مواجهته المؤجلة.

من جانبه وقع النصر في فخ الخسارة وسيحاول في الجولات القادمة التحسين من وضعيته وتدارك الموقف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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