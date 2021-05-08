“برشلونة وأتلتيكو مدريد” مواجهة لحسم سباق الأمتار الأخيرة في الليغا

تقرير 218

قبل نهاية الموسم بثلاث جولات سيكون ملعب الكامب نو مسرحاً لقمة نارية مرتقبة ستجمع برشلونة صاحب المركز الثالث أمام المتصدر أتلتيكو مدريد، سباق الأمتار الأخيرة سيكون مشتعلاً لحصد لقب الليغا في صراع بين أربعة فرق .

حلم اللقب الأول الذي يراود الروخي بلانكوس يحوم على أسوار الكامب نو بعد التتويج الأخير في ألفين وأربعة عشر، والمصادفة حينها أن أتلتيكو مدريد ضمن التتويج حينها في قلب برشلونة

من ناحية النقاط سيكون مصير أتلتيكومدريد بين يديه تماماً في حال نجح في تجديد الفوز على برشلونة الذي خسر اثنتين وتعادل في واحدة من مواجهاته الثلاث الأخيرة مع أبناء دييغو سيميوني ولم يفز عليهم منذ ديسمبر ألفين وتسعة .

قمة الرغبات المتضاربة كما يطلق عليها في إسبانيا نظراً لأن فوز برشلونة قد يقدم خدمة لغريمه التقليدي وحامل لقب النسخة الماضية ريال مدريد بالتتويج بلقبه الخامس والثلاثين في الليغا في حال إستمرار تحقيق الانتصار لكل الفرق، خسارة برشلونة أمام غرناطة أدخلته في حسابات مزدوجة كان في غنى عنها كون الارتقاء للصدارة يحتاج التركيز في الجولات الأخيرة .

مواجهة ستحمل صراعاً من الجانبين ورغبة من نجم الفريق المدريدي لويس سواريز في تقديم مستوى كبير أمام زملاء الأمس في برشلونة، عودة البيستوليرو إلى الكامب نو ستكون ضمن أهم إضاءات قمة المرحلة والتي تعني الكثير للنجم الأوروغواياني الذي غادر البلوغرانا بداية الموسم وتألق مع فريقه الجديد ربما تكتب تاريخاً جديداً بتتويج الروخي بلانكوس بلقب الليغا وبتألق سواريز داخل أسوار الكامب نو .

الوصول إلى سباق الأمتار الأخيرة ربما تتضح معالمه في مواجهة قمة الجولة الخامسة والثلاثين في انتظار قمة أخرى بين ريال مدريد وإشبيلية وهما اللتان قد تحددان مصير اللقب هذا الموسم .

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