نيوكاسل يبتعد عن خطر الهبوط في البريمرليغ

عزز نيوكاسل آماله للبقاء ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب خارج أرضه على مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في أفتتاح الجولة الخامسة والثلاثين .

وتقدم نيوكاسل في أفتتاح التسجيل عن طريق جوزيف ويلوك في الدقيقة الثانية والعشرين، وأضاف باول دوميت الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وسجل نيوكاسل الهدف الثالث عن طريق كاليوم ويلسون في الدقيقة الرابعة والستين، ليعود نفس اللاعب بعد تسع دقائق لتسجيل الهدف الرابع، إلا أن مارك ألبرايتون تمكن من تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق لليستر في الدقيقة الثمانين، قبل أن يسجل كيليتشي إيناتشو الهدف الثاني قبل النهاية بثلاث دقائق .

ليرفع نيوكاسل رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة ليبتعد أكثر عن صراع الهبوط، فيما توقف ليستر سيتي عند ثلاثة وستين نقطة في المركز الثالث والذي أصبح مهددا من قبل تشيلسي .

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