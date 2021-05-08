ليكيب : نيمار جدد عقده لـ4 مواسم مع سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية مقربة من باريس سان جيرمان تجديد نجم الفريق نيمار دا سيلفا لعقده حتى ألفين وستة وعشرين وذلك في ظل أنباء أكدت أحتمالية مغادرته لبطل فرنسا خلال الميركاتو المقبل .

وذكرت صحيفة ليكيب بأن النجم البرازيلي سيوقع بالفعل على عقد جديد مع باريس سان جيرمان لمدة أربعة مواسم إضافية ليواصل مسيرته مع الفريق حتى صيف ألفين وستة وعشرين، وأشارت ليكيب إلى أن نيمار قد حسم قراره بعد جدل وطول أنتظار ولن يغادر العاصمة باريس نحو أي وجهة أخرى، وسيتم تمديد عقده الذي ينتهي في صيف ألفين وأثنين وعشرين .

وأنضم نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان في صيف ألفين وسبعة عشر قادماً من برشلونة في صفقة قياسية وصلت إلى مائتين وأثنين وعشرين مليون يورو كما توج بكل الألقاب المحلية الممكنة مع الفريق الباريسي .

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