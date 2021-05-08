“بروفة” لنهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

يستقبل مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من البريمرليغ وعينه على حسم لقب الموسم والتحضير لمواجهتهما في نهائي دوري الأبطال .

وعلى ملعب الاتحاد سيكون السيتي منتشياً بتأهله المستحق لنهائي أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه كما أن الفوز على تشيلسي سيضمن له بشكل رسمي التتويج بالبريمرليغ وإستعادة اللقب الغائب الموسم الماضي لصالح ليفربول، في الجهة الأخرى سيأمل تشيلسي صاحب المركز الرابع تثبيت أقدامه في المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في حال تحقيق الانتصار خارج قواعده أمام متصدر المسابقة حيث يطمح البلوز بقيادة مدربه توماس توخيل لمواصلة النتائج الإيجابية والتي كانت آخرها الإطاحة بريال مدريد من نصف نهائي دوري الأبطال .

ويأمل مانشستر سيتي المتصدر بثمانين نقطة أن يحرز لقبه الخامس في البريمرليغ في آخر عشرة مواسم والثالث في المواسم الخمس الأخيرة ليواصل سيطرته المطلقة على البطولات المحلية .

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول .

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