هاميلتون الأسرع في تجارب جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا1

حقق بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أسرع زمن خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا1 .

وتمكن هاميلتون من تحقيق أفضل زمن على مضمار كاتالونيا حيث سجل ثمانية عشر ثانية ومائة وسبعين جزءاً من الثانية متفوقاً على زميله في الفريق فالتيري بوتاس بفارق مائة وتسعة وثلاثين جزءاً من الثانية، وجاء سائق فيراري تشارلز لوكليرالمركز الثالث أمام كل من فيرناندو ألونسو واستيبان أوكون سائقي فريق ألباين .

ويحتل لويس هاميلتون صدارة الترتيب العام للموسم الحالي بعد مرور ثلاث سباقات في الموسم حتى الأن من إجمالي ثلاثة وعشرين سباقاً بفارق ثمانية نقاط أمام الهولندي مارك فيرستابن سائق فريق ريد بول .

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