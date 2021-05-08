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زفيريف يعبر نادال ويبلغ نصف نهائي مدريد المفتوحة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوز المصنف السادس عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف نظيره المصنف الثالث الإسباني رافائيل نادال من ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة .

وإستطاع زفيريف من حسم المباراة بمجموعتين دون مقابل حيث سيطر اللاعب الألماني الشاب على مجريات المباراة وأنهى المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، وواصل زفيريف تألقه في المجموعة الثانية مستغلاً إرساله القوي لينهيها بستة لأربعة، ويعد هذا أول انتصار يحققه ألكسندر زفيريف على نادال في الملاعب الترابية .

وسيلتقي اللاعب الألماني في الدور نصف النهائي أمام النمساوي دومنيك ثيم الذي تمكن بالإطاحة بالأمريكي جون إيسنر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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