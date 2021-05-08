وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الباروني ببلدية جادو

جادو 08 مايو 2021 (وال)- افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الشفيع الجويفي مساء الجمعة، ملعب نادي الباروني ببلدية جادو.

هذا وشارك في مراسم الافتتاح وزيري التعليم العالي السيد عمران القيب، والتعليم التقني السيد يخلف السيفاو، كما حضر حفل الافتتاح مدير إدارة المشروعات بالوزارة السيد محمد المجدوبي.

وعلى هامش الافتتاح شهد الوزير مهرجانًا رياضيًا نظمته إدارة النادي، بمشاركة لفيف من الشرائح الاجتماعية وقدامى الرياضيين بمنطقة جادو.

وقال وزير الرياضة – خلال كلمته بالمناسبة – إنه يجب أن يكون هناك تعاون دائم بين وزارة الرياضة والبلديات، للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية والمحافظة عليها، باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية.

وأشار الوزير الرياضة إلى أن الوزارة ستقوم بتطوير المساحات المتوفرة بنادي الباروني، وطرحها بمشاريع الوزارة القادمة لإعطاء فرص أكبر لممارسة الرياضة.

وفي ختام زيارته، قام الوزير بزيارة المتحف المحلي ببلدية جادو والذي يحوي مقتنيات يعود تاريخها لما يزيد عن السبعة قرون، ويُعد من أهم الصروح الحضارية بليبيا. (وال- جادو) س خ/ ر ت

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