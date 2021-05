وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الجبل ببلدية الأصابعة

افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم السبت، ملعب نادي الجبل ببلدية الأصابعة في الجبل الغربي، بمشاركة وزراء التعليم العالي د. عمران القيب، والتعليم التقني يخلف السيفاو، وبحضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة محمد المجدوبي.

وجاء ذالك خلال الزيارة الميدانية التي يجريها السيد وزير الرياضة لمناطق الجبل الغربي للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير للمشاريع التي تنفذها الوزارة ، كما تم خلال هذه الزيارة بحث احتياجات مدينة الاصابعة بمقر البلدية ،

وأوضح السيد الوزير بأن الوزارة مطلعة على تنفيذ عدة مشاريع بمناطق الجبل الغربي ، مؤكدآ متابعته لاوضاع الاندية الرياضية لمعالجة أي معوقات أو عقبات وذلك لإحياء المرافق الرياضية خدمةً للقطاع بشكل عام ، مؤكدا على أهمية انتعاش المرافق الرياضية لتكون متنفسا مهما لشباب ليبيا .

