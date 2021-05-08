وزراء الرياضة والتعليم العالي والتعليم التقني يفتتحون ملعب نادي الجبل ببلدية الأصابعة

الأصابعة 8 مايو 2021 (وال)- افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الشفيع الجويفي ظهر اليوم السبت، ملعب نادي الجبل ببلدية الأصابع، يرافقه السادة وزيري التعليم العالي عمران القيب، والتعليم التقني يخلف السيفاو، بحضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة السيد محمد المجدوبي.

هذا وجاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يجريها السيد وزير الرياضة لمناطق الجبل الغربي، للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير للمشاريع التي تنفذها الوزارة، كما تم خلال هذه الزيارة بحث احتياجات مدينة الأصابعة بمقر البلدية.

وأوضح السيد الوزير بأن الوزارة مطلعة على تنفيذ عدة مشاريع بمناطق الجبل الغربي، مؤكدًا متابعته لأوضاع الأندية الرياضية لمعالجة أي معوقات أو عقبات، وذلك لإحياء المرافق الرياضية خدمةً للقطاع بشكل عام، وأهمية انتعاش المرافق الرياضية لتكون متنفسًا مهمًا لشباب ليبيا. (وال- الأصابعة) س خ/ ر ت

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