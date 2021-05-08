اليويفا يصادق على عقوبات أندية دوري السوبر الأوروبي

تقرير| 218

لم ينته مسلسل دوري السوبر الأوروبي بعد، رغم الصدمات التي تعرضت لها الأندية الموافقة على المشاركة في المسابقة المستحدثة والتي عارضها اليويفا بشكل صارم وبدأ بالعمل على استئصال تلك الفكرة نهائيا من الأندية المساندة للمشروع.

وصادق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على عقوبات صادرة بحق 9 أندية أبدت الموافقة ودعمت فكرة المشاركة في دوري السوبر الأوروبي “البطولة التي لم تكتب لها الانطلاقة”.

وأكد اليويفا في بيان نشره عبر موقعه موافقته على إجراءات دمج الأندية التسعة وإحالتها للمساءلة أمام الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي للعبة ، كما أشار اليويفا إلى أنه يحتفظ بحقوقه بشأن الأندية التي لم تنسحب من المشروع وهي ريال مدريد وبرشلونة إضافة إلى يوفنتوس، مشددا على إجراءات تأديبية صارمة ستتخذ بحق الأندية التي ستستمر في الابتعاد عن حضن هرم الكرة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت شبكة “ESPN” الرياضية الأمريكية في تقرير لها أن الأندية الثلاثة قد تواجه خطر الاستبعاد عن المسابقة الأوروبية لفترة تصل إلى موسمين لأنها قامت بخطوة إطلاق المسابقة المحظورة، كما شدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين في بيان على أن الأندية التي اعترفت بخطئها وأخذت إجراءات العودة إلى حضن اليويفا قد تنجو من العقاب فيما قد تواجه الأندية المتشبثة بالمشروع عقوبات رادعة.

وستفتح مصادقة اليويفا باب التكهنات بشأن مشروع لم ير النور بعد لكنه كشف مسارا مهما للاتحاد الأوروبي وهو أن الوضع المالي الكروي ربما يغير في منظومته الرياضية التي تحتاج إلى تعديل واضح في قادم المواعيد.

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