الرياضي ( نور الدين الحريك ) يتوج بكأس بطولة لعبة الشطرنج الرمضانية بمحلة القرضابية بسرت

سرت 08 مايو 2021 م (وال)- أختمت بمحلة القرضابية بمدينة سرت فاعليات بطولة لعبة الشطرنج الرمضانية بمشاركة أكثر من ( 20 ) لاعب .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة سرت أن هذه البطولة التي تحظى بإقبال كبير في المدينة باعتبارها رياضة العقل والذكاء أشرف عليها لجنة تحكيم تم تكليفها من قبل قطاع الرياضة بسرت .

وتحصل على المركز الأول في هذه البطولة اللاعب ” نور الدين الحريك ” فيما تحصل علي المركز الثاني ” سليمان التاورغي”.

وفي الحفل الختامي الذي تميز بحضور لفيف من الرياضيين القدامى بسرت وعدد كبير من أحباء الرياضة وعدد من الإعلاميين بالمدينة تم تسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين . (وال)

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