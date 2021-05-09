اخبار الرياضة

سواريز يغازل ميسي في صراع الليغا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل بدون أهداف قمة الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني بين برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر على ملعب الكامب نو .

وسيطر الروخي بلانكوس على أغلب أطوار الشوط الأول بعدة فرص محققة إلا أن رفقاء لويس سواريز أخفقوا في ترجمتها للشباك، فيما حاول برشلونة تسجيل هدف في الشوط الثاني عبر هداف الدوري النجم ليونيل ميسي في أكثر من مرة وسط تألق كبير من الحارس يان أوبلاك .

وبعد هذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبعة وسبعين نقطة مواصلاً الصدارة بشكل مؤقت، فيما رفع برشلونة رصيده إلى خمسة وسبعين نقطة في المركز الثاني مؤقتاً في إنتظار مواجهة القمة الأخرى التي ستجمع ريال مدريد الثالث أمام إشبيلية الرابع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك