سواريز يغازل ميسي في صراع الليغا

حسم التعادل بدون أهداف قمة الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني بين برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر على ملعب الكامب نو .

وسيطر الروخي بلانكوس على أغلب أطوار الشوط الأول بعدة فرص محققة إلا أن رفقاء لويس سواريز أخفقوا في ترجمتها للشباك، فيما حاول برشلونة تسجيل هدف في الشوط الثاني عبر هداف الدوري النجم ليونيل ميسي في أكثر من مرة وسط تألق كبير من الحارس يان أوبلاك .

وبعد هذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبعة وسبعين نقطة مواصلاً الصدارة بشكل مؤقت، فيما رفع برشلونة رصيده إلى خمسة وسبعين نقطة في المركز الثاني مؤقتاً في إنتظار مواجهة القمة الأخرى التي ستجمع ريال مدريد الثالث أمام إشبيلية الرابع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية