تشيلسي يؤجل إحتفالية مانشستر سيتي بلقب البريمرليغ

حسم تشيلسي مباراة قمة الجولة الخامسة والثلاثين من البريمرليغ بفوزه خارج أرضه على المتصدر مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بهدفين مقابل هدف ليتأجل حسم السيتي للقب الموسم .

وسجل رحيم ستيرلينغ أول أهداف السيتي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، وأضاع سيرجيو أغويرو ركلة جزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي، وأدرك المغربي حكيم زياش التعادل في الدقيقة الثالثة والستين، وتمكن الجناح الإسباني ماركوس ألونسو من تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل ليقود البلوز لانتصار غال قربخ من بلوغ أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى ثمانين نقطة ليرتقي للمركز الثالث.

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري .

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