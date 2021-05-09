“مهرجان تهديفي” في إحتفالية إنتر أمام سامبدوريا

حقق إنتر حامل لقب الكالتشيو فوزاً عريضاً على ضيفه سامبدوريا بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب جوزيبي مياتزا في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري .

وأفتتح إنتر التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر روبيرتو غاليارديني، وأضاف أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين، وقلص لاعب إنتر السابق كيتا بالدي الفارق في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وعاد سانشيز بعد دقيقة واحدة لإضافة الهدف الثالث، وفي الشوط الثاني عزز البديل الشاب أندريا بينامونتي التقدم لإنتر في الدقيقة الثانية والستين، وأكمل لاوتارو مارتينيز الخماسية من علامة الجزاء في الدقيقة السبعين .

ليرفع النيراتزوري رصيده إلى خمسة وثمانين نقطة محققاً انتصاره الرابع عشر توالياً على ملعبه في رقم قياسي في الكرة الإيطالية قبل ليبدأ الاحتفال باللقب قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم .

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