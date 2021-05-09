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الهلال يتجاوز نجوم اجدابيا بهدف دون رد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الهلال نتيجة الفوز على حساب نجوم إجدابيا بهدف دون مقابل لحساب الجولة العاشرة من مباريات الدوري الممتاز.

المباراة التي استضافها ملعب شهداء بنينا شهدت هدفا وحيدا للهلال جاء عن طريق مهاجمه أنس المصراتي.

وأهدر الهلال ركلة جزاء تقدم لها قائد الفريق فيصل البدري وتصدى لها الحارس علي الشعافي.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز للنقطة الثالثة والعشرين في الصدارة مستفيدا من خسارة النصر أمام الأهلي بنغازي في الديربي.

ومنذ انطلاقة الدوري حتى هذه اللحظة فقد الهلال مباراة وحيدة كانت أمام جاره الأهلي بنغازي في الجولة الأولى بنتيجة هدف

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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