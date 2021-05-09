الساعدي يباشر تحضيراته مع الديوانة السنغالي تحضيرا لبطولة افريقيا

باشر لاعب كرة السلة الليبي محمد الساعدي تدريباته رفقة فريق الديوانة السنغالي في العاصمة الرواندية كيغالي استعدادا لتمثيله ببطولة أفريقيا للأندية.

وتقام البطولة في السادس عشر من شهر مايو الحالي حتى نهايته بمشاركة نخبة من أبرز الفرق الأفريقية وفي مقدمتها الزمالك المصري والاتحاد المنستيري وجمعية سلا المغربي.

ونشرت صفحة كرة السلة الليبية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور من تدريبات الساعدي رفقة فريقه السنغالي في كيغالي بعد خضوع اللاعبين في الأيام الأربع الماضية للحجر الذاتي عقب وصولهم لرواندا للوقاية من خطر فيروس كورونا.

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