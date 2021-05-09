للمرة الـ”100″ في مسيرته .. هاميلتون أول المنطلقين في سباقات الفورمولا1

تمكن السائق البريطاني لويس هاميلتون من تحقيق أسرع زمن في التجارب الرسمية لجائزة إسبانيا الكبرى المرحلة الثالثة لبطولة العالم للفورمولا1 .

وحقق هاميلتون مركز أول المنطلقين للمرة المائة في مسيرته في بطولة العالم ليصبح أول سائق يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ البطولة، فيما جاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثاني وأحتل زميل هاميلتون في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس المركز الثالث في ترتيب المنطلقين .

ويطمح هاميلتون لتعزيز صدارته لترتيب سائق بطولة العالم حيث يتقدم على فيرستابن بفارق ثماني نقاط .

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