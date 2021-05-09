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للمرة الـ”100″ في مسيرته .. هاميلتون أول المنطلقين في سباقات الفورمولا1

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن السائق البريطاني لويس هاميلتون من تحقيق أسرع زمن في التجارب الرسمية لجائزة إسبانيا الكبرى المرحلة الثالثة لبطولة العالم للفورمولا1 .

وحقق هاميلتون مركز أول المنطلقين للمرة المائة في مسيرته في بطولة العالم ليصبح أول سائق يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ البطولة، فيما جاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثاني وأحتل زميل هاميلتون في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس المركز الثالث في ترتيب المنطلقين .

ويطمح هاميلتون لتعزيز صدارته لترتيب سائق بطولة العالم حيث يتقدم على فيرستابن بفارق ثماني نقاط .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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