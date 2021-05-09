“قمة كلاسيكية” تجمع يوفنتوس وميلان في صراع الأبطال

تقرير| 218

قمة الجولة 35 من السيريا آ سيحتضنها ملعب أليانز ستايدوم في تورينو عندما يستضيف يوفنتوس ضيفه ميلان في كلاسيكو الكرة الإيطالية، بذكريات الماضي وتنافسية الحاضر .

آخر تدريبات يوفنتوس أظهر جاهزية جل لاعبي الفريق بمن فيهم كرستيانو رونالدو وباولو ديبالا، أما من جهة ميلان فسيدخل المواجهة وسط جاهزية نجمه الغائب عن التسجيل في الفترات الأخيرة زلاتان إبراهيموفيتش فيما يأمل المدرب ستيفانو بيولي أن تكون رحلة تورينو الأهم خارج أرضه هذا الموسم للاقتراب من بلوغ المراد الأوروبي

تاريخيا كانت قمة يوفنتوس وميلان تلعب في نهاية الموسم بأهداف وألقاب كبيرة تعكس قيمة الفريقين لكن الوضع اليوم يختلف كثيرا خصوصا للبيانكونيري الذي خسر لقب الدوري وأصبح ينافس على الظفر ببطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، فيما سيكون هدف الروسونيري الحصول على أهداف الموسم والمتمثلة في التأهل الأوروبي الغائب منذ سنوات بعد تقديمه واحدا من أفضل مواسمه على الإطلاق في التسع سنوات الأخيرة .

مباراة تعتبر الأهم في الجولات الأخيرة من عمر الكالتشيو، صدامات داخل الكلاسيكو ستكشف مدى أهميته في الوقت الراهن فالمدرب أندريا بيرلو سيواجه فريقه السابق ميلان، فيما ستكون المواجهة بين زلاتان إبراهيموفيتش وكرستيانو رونالدو لها أبعاد النجومية في وقت ستكون المتابعة الإدارية موجودة بمواجهة بافيل نيدفيد وباولو مالديني والأهم أن النقاط الثلاث ستقرب أحد الطرفين من الوجود في أبطال أوروبا وتدخل الآخر في حسابات معقدة قبل النهاية بثلاث جولات .

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