بايرن ميونيخ يؤكد سيطرته على الكرة الألمانية

توج بايرن ميونيخ رسمياً بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي قبل جولتين من نهاية الموسم وذلك بعد اكتساحه ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بسداسية دون مقابل مستغلاً خسارة ملاحقه لايبزيغ أمام بروسيا دورتموند .

وسجل هدّاف الفريق روبرت ليفاندوفيسكي ثلاثية في المباراة إضافة إلى كل من توماس مولر وكينغيسلي كومان إضافة إلى ليروي ساني الذي سجل الهدف الأخير في الدقائق الأخيرة .

ليواصل الفريق البافاري احتكاره لقب البوندسليغا للموسم التاسع على التوالي، كما أن نجمه روبرت ليفاندوفيسكي هداف البوندسليغا بتسعة وثلاثين هدفاً أصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم الأسطورة غير مولر كأكثر من سجل في البطولة في موسم واحد بأربعين هدفاً، ليحتفل اللاعبون والطاقم الفني والإداري على أرضية ملعب أليانز أرينا فور انتهاء المباراة .

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