سابالينكا تحرز بطولة مدريد للتنس

توجت المصنفة السابعة عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزها على الأسترالية آشلي بارتي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

واستطاعت سابالينكا فرض أفضليتها في المجموعة الأولى التي أنهتها بسهولة بستة أشواط من دون مقابل، وفي المجموعة الثانية عادت بارتي لأجواء المباراة حيث تمكنت من حسمها بستة مقابل ثلاثة لتتجه المباراة إلى مجموعة فاصلة آلت في النهاية إلى اللاعبة البيلاروسية لتكسبها بستة لأربعة .

وثأرت أرينا سابالينكا لخسارتها أمام آشلي بارتي في نهائي بطولة شتوتغارت قبل نحو أسبوعين .

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