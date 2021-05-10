دارنس يتعاقد مع 3 محترفين من تونس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عزز نادي دارنس صفوف فريقه الأول لكرة القدم بصفقة ثلاثية ضم من خلالها 3 لاعبين من تونس .

وأعلن حساب دارنس الرسمي على فيسبوك أن الإدارة تعاقدت مع المهاجم “وائل الشهيبي”، ولاعب الوسط “رامي خليف” قادمان من نادي هلال مساكن، إضافة إلى المدافع “بلال بن إبراهيم” قادمًا من حمام الأنف .

وأشار النادي إلى أن اللاعبين الثلاثة سيبدؤون مشوارهم مع الفريق بداية مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز .

ويسعى دارنس من خلال هذه التعاقدات للمحافظة على مركز يضمن له البقاء في المسابقة المحلية في ليبيا .

وينافس الفريق في المجموعة الأولى للدوري الليبي ويحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط من 8 مباريات .

هذا وينقص الفريق مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع أمام الاهلي بنغازي، حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم موعدها الإثنين بعد المقبل .