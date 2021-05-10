تعرف على سر زيارة “ساسي بوعون” للمدافع “علي سلامة”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي طرابلس على فيسبوك في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد صورة لزيارة رئيس مجلس إدارة النادي “ساسي بوعون” للاعب السابق للفريق ومدافع المدينة حاليًا “علي سلامة”، وذلك للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الأنف بعد الإصابة التي تعرض خلال الدوري الليبي .

وكشف حساب الأهلي طرابلس عن استعداد للتكفل بمصاريف علاج اللاعب إن لزم الأمر خارج ليبيا .

وأشار إلى أن الزيارة تمثل عرفاناً من النادي لما قدمه له “علي سلامة” من مجهودات كبيرة توجها بتحقيق عدة ألقاب .

ويعد “سلامة” 34 عام أحد أبرز المدافعين في ليبيا خلال السنوات الأخيرة الخمس عشرة الأخيرة، وبدأ مشواره في الدوري الليبي من بوابة النصر، ومن ثم الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس قبل أن ينتقل في مايو من العام الماضي للمدينة .