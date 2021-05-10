ميلان يضع قدماً في دوري أبطال أوروبا

حسم ميلان قمة الجولة الخامسة والثلاثين أمام مضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو ليقترب خطوة إضافية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا .

وتقدم ميلان في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة براهيم دياز، وقبل نهاية الأصلي بعشر دقائق أضاف الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الثاني للروسونيري، قبل أن يختتم المدافع الإنجليزي توموري الثلاثية في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة .

ليرفع الروسونيري رصيده إلى أثنين وسبعين نقطة ليصعد بها للمركز الثالث بالتساوي مع أتالانتا، فيما توقف يوفنتوس عند تسع وستين نقطة ليتراجع للمركز الخامس في الترتيب .

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