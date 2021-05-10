إشبيلية يخلط أوراق الصراع على لقب الليغا

أنتهت مواجهة ريال مدريد أمام ضيفه إشبيلية بالتعادل بهدفين لمثلهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من اليغا .

وتقدم إشبيلية في النتيجة منذ الدقيقة الثانية والعشرين عبر لاعبه البرازيلي فيرناندو، وعدل الريال النتيجة في الدقيقة السابعة والستين عبر ماركو أسينسيو، ومنح الكرواتي إيفان راكيتيتش التقدم للفريق الأندلسي من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين بعد عودة الحكم لتقنية الفار وحرمان الريال من الحصول على ركلة جزاء، لكن لاعب الوسط توني كروس أدرك التعادل للميرينغي بعد تصويبة تغيرت مسارها من إيدين هازراد في الوقت بدل الضائع .

ليرتقي الريال للوصافة بخمسة وسبعين نقطة فيما رفع إشبيلية رصيده إلى أحدى وسبعين نقطة ليبتعد عن المنافسة عن اللقب .

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية