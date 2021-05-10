كافاني يواصل التألق مع الشياطين الحمر

عاد مانشستر يونايتد بالنقاط الثلاث أمام مضيفه أستون فيلا بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب فيلا بارك ضمن الجولة الخامسة والثلاثين ليؤجل تتويج مانشستر سيتي باللقب .

وأفتتح بيرتراند تراوري أول أهداف المباراة لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والعشرين وأدرك البرتغالي برونو فيرنانديز التعادل للشياطين الحمر من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية والخمسين، وعزز الواعد ماسون غرينوود تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة والخمسين، وأكمل إيديسون كافاني الثلاثية قبل النهاية بثلاث دقائق من كرة رأسية .

ورفع الشياطين الحمر رصيدهم بعد هذا الانتصار إلى سبعين نقطة بفارق عشر نقاط عن جاره السيتي المتصدر فيما توقف أستون فيلا عند ثمانية وأربعين نقطة في المركز الحادي عشر .

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