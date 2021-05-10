“زفيريف” برابع ألقابه في بطولات الماسترز

تُوج المُصنف السادس عالمياً الألماني “ألكسندر زفيريف” ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، بفوزه على الإيطالي “ماتيو بريتيني” بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ليُحقق رابع ألقابه في بطولات الماسترز.

وتأخر اللاعب الألماني في المجموعة الأولى بعدما فرض بريتيني أفضليته وحسم المجموعة الأولى بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، واستعاد زفيريف توازنه لينهي المجموعة الثانية لمصلحته بستة لأربعة، وفي المجموعة الثالثة واصل زفيريف سيطرته بقوة إرسالاته ليتمكن من إنهاء المجموعة بستة لثلاثة، محرزاً أول ألقابه على الملاعب الترابية منذ عام 2019.

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