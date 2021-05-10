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“زفيريف” برابع ألقابه في بطولات الماسترز

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُوج المُصنف السادس عالمياً الألماني “ألكسندر زفيريف” ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، بفوزه على الإيطالي “ماتيو بريتيني” بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ليُحقق رابع ألقابه في بطولات الماسترز.

وتأخر اللاعب الألماني في المجموعة الأولى بعدما فرض بريتيني أفضليته وحسم المجموعة الأولى بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، واستعاد زفيريف توازنه لينهي المجموعة الثانية لمصلحته بستة لأربعة، وفي المجموعة الثالثة واصل زفيريف سيطرته بقوة إرسالاته ليتمكن من إنهاء المجموعة بستة لثلاثة، محرزاً أول ألقابه على الملاعب الترابية منذ عام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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