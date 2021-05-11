الاتحاد في صدارة المجوعة الثانية والأهلي بنغازي يواصل حصد النقاط بالمجموعة الأولى

أخبار ليبيا24

استطاع فريق الاتحاد اعتلاء صدارة المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعدما فوزه على فريق الأولمبي بهدف دون رد، بينما في بنغازي واصل الأهلي مشوار حصد النقاط بالمجموعة الأولى محققا فوزه السادس على التوالي.

وعلى ملعب زوارة، قاد المخضرم محمد زعبيه الاتحاد لفوز ثمين على الاولمبي بهدف دون رد لحساب الجولة العاشرة من الدوري الليبي، جاء في الدقيقة 76 من زمن اللقاء .

وبهذا الفوز تقدم الاتحاد لصدارة المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة وبقي الأولمبي برصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعب شهداء بنينا نجح الأهلي بنغازي في حصد فوزه السادس على التوالي في الدوري بعد تفوقه على ضيفه التعاون بهدف دون رد في لقاء مؤجل من منافسات المجموعة الأولى.

فوز الأهلي بنغازي جاء بواسطة مهاجمه إبراهيم بودبوس في الدقيقة 46.

وبهذا الفوز رفع المشوار الطويل رصيده إلى 18 نقطة بينما توقف رصيد التعاون عند 8 نقاط .